Vald otsib Kabli vammist näritud lasteaia asemele uue ehitajat

Kabli külaselts haaras mullu initsiatiivi ja tellis lasteaiahoone projekti. See läheb Häädemeeste ehituse abivallavanema Siim Suursilla kinnitusel nüüd töösse. Vald sai riigilt toetuse, ehitamaks liginullenergiahoone. “Kui kõik sujub ja hinnaorientiir on õige, on plaan see valmis ehitada 2023. aasta sügiseks, et lapsed saaksid siis juba sisse,” lausus Suursild.