Lisaeelarve jätab tähelepanuta olulised probleemid

Riigikogus menetletav ja kohati eluvõõrana tunduv lisaeelarve eirab inflatsiooni põhjustatud ebakindlust. Eesti on praegu kõige kõrgema inflatsioonimääraga riik Euroopas. Mõistetav on asjaolu, et väikese avatud majandusena ei sõltu inflatsiooni tase ainult Eesti tegevusest, kuid võimatu on nõustuda valitsuse seisukohaga, et teha ei saa midagi. Valitsuspartnerid peaksid kaevikute kaevamise asemel sagedamini sama laua taha istuma ja miks mitte juba enne parlamendiarutelu opositsiooniga ühisosa otsima. Sõjaajal peaks ühine vaenlane meid liitma rohkem kui kunagi varem. (Vt Jüri Jaanson, "Lisaeelarve kindlustab julgeolekut ja toetab Ukraina sõjapõgenikke", PP 11.05.)