Koduotsija ⟩ Metabo pole tööriist, vaid inimese parim sõber

Metabo on parimas eas kolmevärviline suur koer. Talle sobivas kodus on rahulik atmosfäär ja seal võib teda ees oodata teine tasakaalukas koer. “Uuel perel võiksid lapsed juba suured olla,” rääkis varjupaiga juhataja Seyle Juss.

Varem ei teadnud kutsa rihma otsas jalutamisest kõige vähematki, varjupaigas on ta lõa otsas käimisega tutvust teinud, aga mõningast harjutamist see veel vajab. Metabo on kiibitud, vaktsineeritud, kastreeritud ja saanud parasiiditõrjed.