Kutsikavabrikust pääsenud Bosch otsib kodusoojust

Kui ametnikud koos varjupaiga töötajaga sellesse Pärnumaa külakeses asuvasse elamusse jõudsid, avanes kurb vaatepilt. Kõik kohad olid kaetud mustuse ja roojaga, toad olid kottpimedad, koerad segaduses ja ärevil. Õu oli aiaga piiramata ja loomapidaja sõnutsi käis ta koeri iga päev rihma otsas jalutamas. Avanev vaatepilt näitas aga hoopis midagi muud: need loomad polnud ilmselt kunagi päevavalgust näinud ega õues käinud.

Kõik koerad olid hooldamata ja väga halva tervise juures. Ülevaatusel selgus, et neil olid nii sise- kui välisparasiidid ning nende kehad olid kaetud kaklushaavadega. Paljud neist on pimedad või osaliselt pimedad, mitmel on eluohtlik südameklapi rike.