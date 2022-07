Vapimärgi kavaleri nimeline fond toetab kultuuriõppureid

Jätkamaks vanaisa ideaale ja arendamaks Pärnu kultuurielu, asutati Arnold Antoni lapselapse Riivo Antoni ettepanekul Antoni pere ja sugulaste, kultuurisõprade ja linna koostöös stipendium Pärnu inimestele, kes õpivad mõnd kultuurieriala Eesti või välismaa õppeasutuses. Ühiselt antava toetuse eesmärk on aidata kaasa Pärnumaa kultuurielu mitmekesistamisele, annete ja ideede arendamisele kultuuri valdkonnas ning arengu jätkusuutlikkuse tagamisele.

Stipendiumi saab kasutada nii õppetegevuse toetamiseks, sealhulgas õppemaksu tasumiseks kui uurimistööde tegemiseks, loometegevuse projektide rahastamiseks, vajalike vahendite soetamiseks ja muude otseselt õppetegevusega seotud kulude katmiseks. Kandideerimise tingimuseks on taotleja rahvastikuregistrijärgne elukoht Pärnu linnas.

Arnold Anton on põline pärnakas, Pärnu linna vapimärgi kavaler ja 2011. aasta Johann Voldemar Jannseni nimelise kultuuripreemia laureaat. Anton on uurinud ja talletanud Pärnu muusika- ja kultuurielu paljude kümnendite jooksul ning olnud aktiivne orkestrijuht. 1935. aastal õppis ta Ferdinand Davidi juhendamisel viiulit just tänu toona saadud stipendiumile.