Seksuaalselt väärkoheldud laste maja avatakse sügisel

Kevadel kirjutas Pärnu Postimees sellest, kuidas laste seksuaalse väärkohtlemise eesriie on läbipaistev ning paljud lapsed kogevad vägivalda ja seksuaalset väärkohtlemist juba eelkoolieas. Ja sellega seonduvaid probleeme tekitavad mustrid on muutunud nii tavapäraseks, et neid ei märgatagi. Tuleval sügisel ei pea väärkoheldud lapsed aga enam mitut ametihoonet väisama ega abi kaugelt otsima, kuna abistajad kolivad ühe katuse alla: valmis saab Pärnu lastemaja.