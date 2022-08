Nädalast jäi kõlama ⟩ Meie kõigi haisev mure

Prügiprobleem tuletab end pealetükkivalt meelde, kui on selle veopäev ja arve tasumise tund. Ja veopäeval kahtmoodi: kui on kodus veopäev, siis tuleb konteiner aia taha vedada ja ikka kindlustada, et seal midagi sees oleks. Sorteerin nimelt oma kodus tekkivad jäätmed ja olmekonteiner on sageli tühjemapoolne. Seega olen tihti leidnud end olukorrast, kus hüüan pereliikmetele: "Kellel on prügi, tooge siia!" Kui veopäev on Pärnu kesklinnas, kus asub mu töökoht, annab prügi endast märku lehaga. Sel suvel on korduvalt juhtunud, et veopäeva on Rüütli tänaval ja selle ümbruses ninaga tunda veel tunde pärast prügiauto tühjendusringi.