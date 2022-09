Rita Luhaoja ⟩ Miks meile uus keskus?

Pärnu keskuse eeskujul on taolisi keskusi loodud üle Eesti. Sellise süsteemi tõhusust ja vajalikkust on kinnitanud ka 2020. aastal avaldatud riigikontrolli aruanne, milles tuuakse välja, et keskuste olemasolul on võimalik paindlikumalt pakkuda tugispetsialistide teenuseid ja seeläbi jõuda rohkemate abivajajateni.

Tipp toob oma vastuses esile, et kaasava hariduse valdkonda ja ÕNKi teenuste parendamist on pikalt arutatud ja analüüsitud eri huvigruppidega, sh on kaasatud ÕNKi juht ja spetsialistid. Ekslikult jätab Tipp mulje, et ÕNK on muudatustega nõus.