Vastulause ⟩ Minge seda "loodusväärtust" vaatama

Kui suurt ala ja millise kaitsekorraga kehtestada soovitakse, me veel ei tea. Viidatud artiklis on juttu valdavalt Pärnu linna Mai kergliiklustee ja Tammsaare puiestee vahelisest piirkonnast. Rannaniidu looduskaitseala asub mere pool ja ühtegi ehitist sinna ei kavandata.

Me saame erinevalt aru loodusväärtustest. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangus leiavad keskkonnaeksperdid, et kavandatav ei mõjuta Rannaniidu looduskaitseala ega selle kaitse-eesmärke ja võib väärtusliku maastiku omapära isegi toetada. Roheline Pärnumaa sellega ei nõustu ja toetub maastikuökoloogist looduskaitsja Anneli Palo arvamusele, mille Rohelise Pärnumaa on talt tellinud.