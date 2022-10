JUHTKIRI ⟩ Vägivald on tervisemure

Äsja ilmsiks tulnud šokeerivad peksmisjuhtumid Pärnu linnas ja Tori vallas tuletasid meelde, et see probleem pole meilegi võõras. Ja kuigi need juhtumid on praegu ainuõigelt jõudnud politsei tähelepanu alla, vajab teema laiemalt käsitlemist just terviseprobleemina.