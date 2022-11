KAJAB ⟩ Miks on jalgpalliväljakud lukus?

Lehelugeja tunneb huvi, miks Pärnu jalgpallistaadionid on väljaspool trenni tegemise aegu lukus.

Praegu on Pärnus väga aktuaalne noorte peksmisjuhtude teema. Pea igas väljaandes räägitakse, kui hirmus ja õudne, kuidas tänapäeva noored on ülekäte läinud ja mis kodud neil on – küll hängivad kaubanduskeskuses, küll lihtsalt hulguvad ringi.