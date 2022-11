Laste vaimse tervise asjatundja peab vanemate koolitamist võluvitsaks

Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör Maarja Germann ütles Pärnu Postimehele antud intervjuus, et kui alaealine muutub eakaaslase suhtes jõhkraks ja vägivaldseks, pole teda ümbritsevad täiskasvanud suutnud õigel ajal lapse probleemidele reageerida.

Ennetamaks laste vägivallatsemist, on Pärnu haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja, laste ja noorte vaimse tervise keskuse toimimist korraldava Anna-Liisa Delgado sõnutsi väga tähtis, et lastel oleks oma vanematega turvaline ja usaldav suhe. Seda igas vanuses. Ja suhte loomine peab algama juba maast madalast. “Proovides lahendada noorte probleeme, ei tohi me tegelda ainult noortega, vaid tuleb tegelda ka lapsevanematega,” märkis ta.