Jüri Kirss Talvistele: Umbusaldamise motiiv on poliitilise kultuuri tõstmine

Talviste kirjutab: “Kas see on soov saabuvate valimiste valguses pildil olla või isiklikust kibestumisest kätte maksta? Eelmise aasta lõpus tuli eelnimetatud volinik minu juurde jutuga, et on huvitatud Pärnu linnavalitsuse arenguosakonna konkursil olevast töökohast. Erinevalt Keskerakonnast ei poolda mina sellist personalipoliitikat, kus ametikohti antakse poliitiliste soovide järgi. Volinikul aga palusin esitada oma CV arenguosakonna juhile ja kandideerida ametlikult. Valituks ta ei osutunud.”

Linnavolikogu liige Jüri Kirss märgib oma vastulauses, et Talviste suhtes algatatud umbusaldamise motiiv on Pärnu poliitilise kultuuri tõstmine, kuna valetamine ja “auklik mälu” pole abilinnapea taseme poliitikule kohane. Just seda heidavad opositsoonilised saadikud abilinnapeale oma umbusalduses ette.

“Mis puudutab diginõuniku ametikohta linnavalitsuses, siis olen Irina Talviste käest uurinud, kas see oli spetsialisti koht või ametniku positsioon – sellest sõltus, kas sinna tööle asudes peab volikogust lahkuma või mitte,” selgitab Kirss. “See, et ma sinna valituks ei saanud, ei tekitanud minus küll mitte mingit pahameelt Talviste suhtes.”