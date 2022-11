Galerii ⟩ Tunnustus tabas ettevõtlikke kui välk selgest taevast

2022. aastal kiituse pälvinud vabatahtlikud

Jaanika Lend on panustanud vabatahtlikuna eri organisatsioonidesse juba varasest teismeeast. Ta on end tõestanud kriisisituatsioonides, reageerides nii metsaotsingute kutsetele kui aidanud koroona ajal kaasa vaktsineerimisele, toidu kojukannetele. Ukraina sõja esimestest päevadest on Jaanika kaasa löönud sõjapõgenike­ abistamisel. Ta on panustanud oma energiat ja teadmisi oskuslikult ja suure südamesoojusega.