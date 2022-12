Silvia Paluoja ⟩ Põgenikepunkt pole hotell

Paanikaks polnud seekord põhjust. Kaitseliidu Lääne maakaitseringkonnas toimuva suurõppuse Orkaan nii-öelda alaõppuse stsenaariumi järgi põgenesid pealinna ja sellega piirneva maakonna elanikud vaenuliku x-riigi rünnaku ohu eest, suunaks Läänemaa ja suursaared. Samal ajal andis transpordiamet teada, et laevaühendus Virtsu ja Kuivastu vahel on tehniliste rikete tõttu katkenud ja Virtsu sadamas on elektrikatkestus. Valitsus kehtestas riigis kõrgendatud kaitsevalmiduse ja eriolukorra, päästeamet sai korralduse alustada humanitaarkriisi leevendavat evakuatsiooni.

Õnneks oli see vaid õppus, sündmustik välja mõeldud, kuid ametkonnad pidid tegutsema nagu päris. Naiskodukaitse evakuatsioonirühm sai piltlikult öeldes esimesed tuleristsed, sest hiljuti Kaitseliidu hõlma all moodustatud üksus harjutas esimest korda koostööd üle saja igas eas sisepõgeniku majutamisel. Pühapäeval anti “mängijatele” ametlikest kanalitest teada, et ohtu pole ja nende kodutee on vaba.