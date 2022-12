Vastulause ⟩ Jaak Madison: Rohepöörajate utoopilised unistused segatud valedega

Tore on unistada, kuid kas tõenäoliselt riigikogusse pürgija, kes on varemgi riigikogus olnud, usub tõsiselt, et Euroopas tehtavad maailma päästmise “pingutused” mõjutavad kliimat Aafrikas? Päriselt?

Minu jutu iva rahvakohtumistel just oligi see, et kuna Euroopa C0 2 heitmed moodustavad vaid kümnendiku maailmas, siis suure tõenäosusega me ei mõjuta Aafrikas teps mitte midagi. Kuid soovitan soojalt Alajõel hoopis mõtiskleda sellest, mida ma ka rahvakohtumisel rääkisin ning mida ta oma artiklis sõnagagi ei maini: kuidas mõjutab rohepööre tegelikult olukorda Aafrikas, arvestades asjaolu, et rohepöörde tegemiseks vajame massiliselt muldmetalle (eelkõige koobaltit, liitiumi) ja suur osa nendest varudest on just Aafrikas!