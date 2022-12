REPLIIK ⟩ Ajaleht. Kas tagurlik või edumeelne?

Too olukord on mul kuklas tiksunud mitu kuud. Üks nondest hetkedest, mis jääb pähe ketrama, et oleksin ma ainult teisiti reageerinud, parema vastuse suutnud anda. Kuigi konverentsipublikule jäi ajalehtedest tagurliku ja ebavajaliku toote kuvand, tahan nüüd, enne uue aasta tulekut öelda välja oma arvamuse. Aimate ilmselt, et see on teistsugune.