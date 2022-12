Robotaju jutupliiats ⟩ Lõppeva aasta Pärnumaa elu tähtsündmused tehisintellekti silmade läbi

Kui Annely Akkermann sai oma sünnipäeva hommikul, 5. oktoobril kõne Kaja Kallaselt, arvas ta, et peaminister tahab talle juubeli puhul õnne soovida. “Olin üllatunud, et tal on aega juubilarile helistada, aga siis tuli välja, et ta tahtis hoopis millestki muust rääkida,” avaldas Akkermann.

Nimelt tegi peaminister talle sel hommikul ettepaneku asuda rahandusministri kohale. Seni selles ametis olnud Keit Pentus-Rosimannus andis avalikkusele teada, et teeb poliitikaga lõpparve.

Kihnust pärit Akkermannil ei läinud enda sõnutsi sekunditki, et peaministrile jah-sõna öelda.

23. oktoober

Fitnessisportlasel Agne Kiviseljal on käsil imeline aasta: kui kevadel krooniti 34aastane pärnakas Euroopa, siis nüüd maailmameistriks.

“Võib taas öelda klišee: neid tundeid on raske sõnadesse panna. Päris ausalt kohe! See võtab aega, enne kui päriselt kohale jõuab, et võin end peale Euroopa meistri nimetada maailmameistriks – see kõlab täiesti pööraselt!”. Nii kostsid Kiviselja suust esimesed emotsioonid Lõuna-Koreast Yeongjust antud usutluses.

24. oktoober