Pärnumaal läheb eemaldamisele kaks tosinat punamonumenti

Mainitud kindlaks tehtud 28 punamonumendist viis on riigikantselei raporti järgi praeguseks eemaldatud, nende hulgas Vanas pargis asunud monument koos ühishauaga, kuid tegelikult on neid isegi rohkem, kui raportis kirjas on. Enamik järelejäänutest läheb asendamisele neutraalse hauatähisega, kuid mõnel neist piirdutakse nõukogude sümboolika eemaldamise ja teksti asendamisega.