Vastne rahandusminister sai ametivahetuse tõttu emalt noomida

Kui Annely Akkermann sai oma sünnipäeva hommikul, 5. oktoobril kõne Kaja Kallaselt, arvas ta, et peaminister tahab talle juubeli puhul õnne soovida. “Olin üllatunud, et tal on aega juubilarile helistada, aga siis tuli välja, et ta tahtis hoopis millestki muust rääkida,” avaldas Akkermann.