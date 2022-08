Galeriid ⟩ Erilised koolilapsed alustavad õppeaastat uhiuues võimalusterohkes majas

Ülejõe linnaosas asuva Päikese kooli uus hoone on üks omanäolisema arhitektuuriga moodsaid koolimaju Eestis, sest hoone on kärjekujulise põhiplaaniga. Veel teeb selle eriliseks, et seal õpivad lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes õpilased, kellel on üldjuhul hariduslike erivajaduste kõrval ka meditsiinilised erivajadused.