Pealinna suunduvad ukrainlased peavad Pärnus peatuse tegema

Lääne prefektuuri vanemkorrakaitseametniku Maksim Korzini sõnutsi jätkab siinne sõja­põgenike vastuvõtukeskus tööd edaspidigi. Ta selgitas, et peale Eesti Pagulasabi bussi­dega saabunud sõjapõgenike registreeritakse vastuvõtukeskuses needki, kes tulevad Eestisse liinibussi või enda transpordiga. “Ikla piiripunktis selgitatakse ukrainlastele, et Pärnu vastu­võtukeskus on esmane põgenikke koordineeriv keskus, mille tõttu selle külastamine on vajalik,” ütles Korzin.