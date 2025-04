Uhke suvitushoone Pärnu Bellevue sai ehitusloa ja -lepingu

Suvituspealinna ranna rajoonis merest vaid paarisaja meetri kaugusel asuv puitvilla on tühjana seisnud üle 15 aasta. Scandium Kinnisvara omandas kinnistu aasta tagasi ja rajab üle sajandivanuse hoone kõrvale kaks uut stiililt nüüdisaegset maja. Nii saab ajaloolise tipparhitektuuri kõrval peagi imetleda moodsat visiooni Apex Arhitektuuribüroolt ja sisearhitektid on Arhitekt 11st. Kõikidesse hoonetesse tulevad elegantsed korterid.

"Bellevue on riigi üks uhkemaid suvitushooneid – seda nii tänapäev

al kui sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal. Arendaja ülesanne on taastada väärikas toorik ajaloolises hiilguses ja väärindada kinnistu, millel see paikneb. Koos arhitektide, Pärnu linnaarhitekti ja muinsuskaitsega oleme loonud siia silmapaistva elukeskkonna nii puhkamiseks ja Pärnu nautimiseks kui päriselt elamiseks," rääkis Scandium Kinnisvara tegevjuht ja partner Maido Lüiste.

Kolmandik kogu arenduse mahust on juba broneeritud. Lüiste sõnutsi oodatakse huviga, kellele läheb arenduse esinduslikem, 120ruutmeetrise terrassiga katusekorter.

Hooneansamblit ehitama asuva Ehitus5ECO juhatuse liige Margo Padar märkis, et nad on taastanud mitu kõrge profiiliga ajaloolist hoonet ja Bellevue sobib väärikasse nimekirja väga kenasti. "Plaanime platsil töödega alustada juba lähinädalatel, et kulgeda tempokalt kuni valmimiseni," lubas ta.