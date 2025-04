Uue Sindi-Lodja silla ehitus algab raadamistöödega

Nüüdisaegset silda hakati Reiu jõele rajama 1932. aastal ja see oli tol ajal Eesti suurim raudbetoonist kaarsild. Teadaolevalt on Sindi-Lodja kaarsild siinsetes oludes erandlik sillaehitusobjekt, mida betooniti talvel miinuskraadidega. Valutööd lõpetati 1933. aasta sügisel. Silla projekteeris toonane Pärnu maavalitsuse insener Nikolai Leyden ja ehitas ettevõtja Mihkel Kask. See oli 65 meetrit pikk ja viis meetrit lai. Kaare silde pikkus oli 40 meetrit. Silla maapealne osa hävis teises ilmasõjas. Selle asemel kasutati vahepeal ajutist puitsilda.