Pärnu linnas võib ka rataste parkimine muutuda tasuliseks

Uued rattaparklad tuleksid Rüütli tänava ja rannapromenaadi algusesse, keskraamatukogu juurde ja Pärnu bussijaama lähedusse. Iga parkla mahutaks vähemalt 50 sõiduriista ning oleks varustatud turvakaameratega. Parklad plaanitakse ehitada katusega ning varustada elektrooniliste lukkude ja pumbaga.

Linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul on see samm vajalik ja vastab juba ammu kokku lepitud “Pärnu rattarikkaks” strateegia eesmärkidele. "Läinud aastal tehtud sõidukite parkimisreformi tõttu on suurenenud jalgratturite arv linnaliikluses. Tasuline rataste parkimine aitab meil hoida linnatänavad korras," selgitas Kosenkranius. Linnapea lisas, et tasudest saadav tulu läheb otse rattateede hooldusse ja uute parklate rajamisse. Teise lainena rajataks rattaparklad Räämale ja Raekülla.

Jalgrataste parkimistasuks on plaanitud 50 senti tunnis, päevapilet maksaks kolm eurot ning kuukaart 15 eurot. Piletimüük ja elektrooniliste lukkude kasutamine võiks linnavalitsuse plaani järgi toimuda ühes mobiilirakenduses. Nii parklate kui äpi tehnilise lahenduse leidmiseks kavatsetakse kohe, kui volinikud on plaani heaks kiitnud, välja kuulutada hange.

Kosenkranius avaldas lootust, et suve hakuks on uued rattaparklad valmis.

Arutelul volikogu saalis kerkis esile küsimus, kas ranna rajoonis peaks tipphooajal rataste parkimine olema kallim kui mujal linnas. Seda põhjusel, et varasematel aastatel on ranna lähistel olevad rattaparklad pilgeni täis ning rattaid aheldatakse ka postide ja puude külge. Jäi kõlama, et hinnaerisuse võiks korra loomiseks tõepoolest kehtestada. Valimisliit Pärnu Ühendab lubas vastavasisulise muudatusettepaneku eelnõu teiseks lugemiseks esitada.

Valimisliidu juhtfiguur Vahur Mäe arvas, et hinnaerinevus ei tule üüratu. “Pigem liiguvad mõtted suunas, et jaanipäevast 20. augustini on rattaparkimise tund rannas euro ning päevapilet viis eurot. See meede aitab linnal säilitada piirkonna esteetilist ilmet ja tagada, et kohalikud ning külastajad leiaksid alati vaba parkimiskoha,” rääkis Mäe.

Rataste korrektse parkimise üle hakkaks järelevalvet tegema korrakaitseteenistus ning uue korra kiireks juurutamiseks saaksid teenistuse töötajad loa vales kohas parkivad velod konfiskeerida. Poodide, restoranide ja muude teenindusasutuste, töökohtade rattaparklate kord jääb nende asutuste endi reguleerida.