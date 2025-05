Kontrollid Söögikohtade tuleohutus ei ole kiita

​Põhiliselt kontrolliti hoonete evakuatsiooniteede läbitavust, ventilatsioonisüsteemide korrasolekut, tulekustutite ja tulekahjusignalisatsiooni toimimist. "Enamikus toitlustusasutustes ei oldud kahjuks teadlikud 2023. aasta juunis kehtima hakanud nõudest, et kuumtoidu valmistamise kohas peab olema kaheliitrine F-klassi tulekustuti. Need olid puudu 38 söögikohas," ütles Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Aveli Eeskivi. "Toitlustuskoha muudes ruumides võib kasutada kõige tavalisemaid pulberkustuteid, kuid köögis peab olema vähemalt üks F-klassi tulekustuti, mis on ette nähtud toiduõlide ja -rasvade kustutamiseks."