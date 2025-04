Märts oli väga soe, väheste sademetega ja päikeseline

Eriliselt soojad olid nii märtsi esimene kui ka viimane kolmandik, vastavalt 4–6 kraadi ja 3–4 kraadi pikaajalisest keskmisest kõrgemad. Nii sooja kuu esimest kolmandikku pole alates 1922. aastast varem olnud. ​Kuu viimane kolmandik on veel soojem olnud vaid 2007. aastal.

​Kui kuu alguses kerkis veetase veel üldiselt üle pikaajalise keskmise, siis märtsi lõpuks pilt muutus. Üle keskmise on veel Kirde- ja Kagu-Eesti jõgede tase, aga kuna sadanud on vähe, on mujal langenud veetase alla keskmise.