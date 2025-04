Kõikjal Eestis käib massiline konnade kevadränne

Algatuse eesmärk on tihedama liiklusega teedel kahepaikseid ohutult üle tee toimetada. Konnarände algus on nihkunud aastatega järjest varasemaks. Praegu on Lõuna-Eestis mõni liik juba jõudnud kudeda. „Tänavu on konnarände kõrgaeg tõesti kiiresti kätte jõudnud. Tavaliselt hiljem virguvaid kärnkonni on praegu palju ja rohukonnad on juba paari päevaga kiiresti rännanud. Juba on kuulda nende pulmalaulu – nagu nurrumine kostab konnatiigist,“ ütles aastaid Ihaste konnatalguid eest vedanud Lenne Rähn-Kuusik. "Head meelt teeb, et huvilisi ja konnatalgupisikuga nakatunuid kohtab hilisõhtul rändepaikades järjest enam. Eriti tore, kui tulevad lastega perekonnad – neile annan alati hea koha, kus lapsed kindlasti konni aidata saavad. Suur abi on ka see, kui kohalikud omavalitsused tihedates rändekohtades liiklust piiravad. Muidugi on praegusel konnarände ajal kõige parem hilisõhtusi sõite üldse vältida."