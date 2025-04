Klavan või Pohlak – selles on küsimus. Keda eelistavad alaliidu presidendina Pärnumaa vutiklubid?

Lääneranna klubi seisab vankumatult Pohlaku selja taga

“Mina lähtun ainult ja ainult maakohtades tegutsevate tillukeste klubide vaatevinklist. Üle 30 aasta väikeses piirkonnas jalgpalli arendanud treeneri ja klubijuhina olen alati tundnud praeguse jalgpalli liidu toetust. Olgu see väljakute hooldus, abi turniiride ja laagrite korraldamisel, varustuse muretsemisel või hea nõu saamisel,” loetles Getreu, kel enda väitel pole klubijuhina raske valikut teha. “Praegune president Aivar Pohlak on väikekohtade patrioot. Mina toetan valimistel teda.”

Getreu jutu järgi on Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi küll Eesti jalgpallipere osa, mis on kasvatanud tippmängijaid nii meistriliigasse kui eri koondistesse, kuid siiski elatakse maakohas võrreldes linnaklubidega nagu teisel planeedil.

“Mina esindan oma lastega seda kodumaa jalgpalli väikest tahku. Usun, et Aivar Pohlaku jätkamisel presidendina püsib jalgpall maapiirkondades endiselt elus ja saame ennast edasi tunda jalgpallipüramiidi ühe astmena. Maalaste jalgpall ja linnalaste jalgpall ei saa kunagi üheks, kuid just see ongi meie tugevus, et meil on erinevused,” selgitas Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi eestvedaja.