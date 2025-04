Ragn-Sells tühjendab osa liiki prügikonteinereid nüüd harvemini

Pärnu Väike-Posti tänava elanik sai segaprügi harvemast veograafikust teada siis, kui tema prügikast jäeti märtsis iga nädal tühjendamata. Seni veeti tema segaolmejäätmeid minema kord nädalas, et need haisema ei hakkaks. Iseteeninduses sai valida, kas tahad konteineri tühjendust üks, kaks, kolm või neli korda kuus. Klienditeenindusse helistades sai mees aga teada, et sagedamini kui kaks korda kuus oma konteineri tühjendust enam tellida ei saagi. Säärast tühjendussagedusele piiri seadmist põhjendati, et kui inimene prügi sordib nii, nagu peab, ei hakka olmejäätmed haisema. Pärnakas rääkis, et pole saanud mitte mingisugust kirja, ei mingit teavitust, et selline muudatus tuleb. "Ühepoolselt otsustasid," sõnas ta, lisades, et isegi lepingus pole muudatusest juttu.