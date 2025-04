Pärnu teekatete remondiks kulub tänavu üle poolteise miljoni euro

Abilinnapea Irina Talviste sõnul tehakse sel aastal palju töid Ülejõel. "Minu poole on tihti pöördutud murega, et Ülejõe piirkond on nagu vaeslapse osas. Seetõttu on mul hea meel, et tänavu tehakse palju just seal. Kindlasti on palju abi eelmisel aastal parkimistuludest saadud rahast," rääkis Talviste.