Ettevõtluskontosid kasutatakse lisatulu teenimisel agaramalt kui varem

Ettevõtluskonto kasutamist on hoogustanud muu hulgas virtuaalsed töötegemise viisid ning platvormitöö levik. Ka on ettevõtluskontole hoogu andnud inimeste soov olla iseenda tööandja.

Maksu- ja tolliameti (MTA) tulumaksu osakonna teenusejuhi Riina Randver-Sõeri sõnade järgi on ettevõtluskonto kasutamine mugav ennekõike seepärast, et selle puhul ei pea muretsema raamatupidamisaruannete, igakuiste maksudeklaratsioonide ja maksude tasumise pärast. "See kõik käib ettevõtluskonto kannete põhjal automaatselt. Ühtlasi on 2025. aasta algusest ettevõtluskonto kasutamine soodsam kui varem. Kõikide nende tulude suhtes, mis jäävad ühes kalendriaastas 25 000 ja 40 000 euro vahele, kehtib varasema 40 protsendi asemel 20 protsendi suurune maksumäär," lausus Randver-Sõer.



MTA andmetel on aprilli alguse seisuga Eestis tihedas kasutuses üle 30 000 ettevõtluskonto. Tänavu esimese kolme kuuga ületab ettevõtluskontodega tehtud tehingute maht 13 miljonit eurot. Möödunud aastal tervikuna ületas ettevõtluskontodega tehtud tehingute arv 50 miljoni euro piiri.



​Piirkonniti on kõige enam aktiivseid ettevõtluskontosid Harju-, Tartu- ja Ida-Virumaa elanikel. Kui harjumaalastel on kokku ligikaudu 18 000 ettevõtluskontot, siis tartumaalastel praegu ligemale 3500 ja idavirulastel pea 3000.​ Pärnumaal kasutab seda võimalust 1300 inimest.​

Kõige rohkem ehk üle 10 000 kehtiva ettevõtluskonto on 21–30aastastel inimestel. Neile järgnevad 31–40aastased, kel on praegu kokku ligikaudu 8500 kehtivat kontot. Kasutajate arvult kolmandal kohal on 41–50aastased, kel kokku üle 5000 kehtiva ettevõtluskonto.​