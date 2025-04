Pärnu pääseb suure kahjutasu maksmisest

Tänavu jaanuaris otsustas Tallinna halduskohus, et õigus on arendajal, kes väidab, et olemasoleva ehitusloa alusel võibki ehitada üksnes 98 parkimiskohta ja linnavalitsuse seisukoht, et ehitusloas on igal juhul ette nähtud 161 autokohta, ei ole õige.