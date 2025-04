Koidula gümnaasium võistleb aasta kooli konkursil finaalikoha nimel

Koidula gümnaasiumi õppejuhataja Ille Rohtlaane sõnutsi on aasta kooli konkursil kümne hulka jõudmine väga suur tunnustus ja märk sellest, et riigigümnaasium on õigel teel.

“Koidula gümnaasiumi õpilaste kujunemine ennastjuhtivateks õppijateks põhineb õpiharjumuse süsteemsel kujundamisel, juba kooli pikast ajaloost on jäänud kasutusele lendlause “Loll on olla loll!”” märkis Rohtlaan. “Seda mõtteviisi kinnitavad meie kõrged tulemused riigieksamitel, samuti fakt, et Koidula kool on Tallinna tehnikaülikoolile number üks kool – just Koidula koolist suundub kõige enam lõpetajaid Tallinna tehnikaülikooli.”