Galerii Lumi, tint ja rõõmus rahvas: Pärnu päevast kujunes maitsete pidu

Teemapäev erutas aga ennekõike lõhna- ja maitsemeelt, sest Martensi väljakul sagiti Grillfesti ja tindifestivali telkide vahet. Kui Grillfest on siinmail juba pikk tava, siis tindifestival on värskem ettevõtmine. Kalapeo ajastamine on täppistöö, sest kevadine meritindi hooaeg kestab vaid kuu. Kuigi loodus on sel aastal paari nädala jagu tavapärasest ees, on tinti meres siiski loodetust vähem. Püügiga kursis mehed kinnitasid kui ühest suust: meri on veel liiga jahe, kuid soojenedes võib tinti rohkem tulla.