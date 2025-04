Lääneranna vallas loodi uus valimisliit

Vast loodud valimisliidu eesmärk on taastada inimeste usaldus kohaliku omavalitsuse vastu ning tagada terve valla areng nii otseses kui ka ülekantud tähenduses. “Me ei tee lihtsalt valimisnimekirja – me loome uut kultuuri,” ütles Triin Raave, üks algatuse eestvedajatest. “Meie liit sünnib alt üles, kogukondade koostööst ja hoolest, mitte tagatubade salasepistustest.”

Varbla piirkonna esindaja Monika Hale sõnutsi on tugev vallajuhtimine rohkemat kui head kavatsused – see eeldab teadmisi, kogemusi ja võimet inimesi kuulata. "Meie valimisliidus on kohalikud haritud inimesed eri elualadelt – haridusest ettevõtluseni, kultuurist sotsiaalvaldkonnani. Me ei alusta tühjalt lehelt, vaid astume teadlikult järgmise arenguetapi suunas. Muutusi juhime läbimõeldult: kaasame, selgitame ja viime lõpuni. Koos kogukondadega," lausus ta.

​Algatus sündis 2024. aasta sügisel, mil hulk aktiivseid kogukonnategelasi kutsus ellu “Terve valla foorumi”. Nüüdseks on mitme piirkonna esindajad otsustanud ühendada jõud, et minna 2025. aasta sügisel toimuvatele kohalikele valimistele oma nimekirjaga. ​Kandidaatide otsing käib.

“Meil on inimesi, kellel on teadmised ja kogemus. Ja meil on inimesi, kellel on lootus ja tahe. Me viime need kaks kokku,” lisas Silvia Lotman.