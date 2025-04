HOIATUS Tervisekassa nimel helistavad petturid

Enim on petukõnesid ja -kirju visiiditasude, soodusravimite, ravikindlustuse või töövõimetushüvitistega seonduvalt. Kui varem olid kõned ainult venekeelsed, siis nüüd ka eesti keeles.

Tervisekassa rõhutab, et nende töötajad ei võta inimestega ühendust ega palu telefoni või kirja teel dokumendi PIN-koode või muid isikuandmeid. Kui on kahtlusi pöörduja identiteedi suhtes, tuleks kõne viivitamatult katkestada ja kirja puhul ühtegi faili mitte avada ega sellele vastata. Petuskeemi ohvriks langemise korral tuleb pöörduda politseisse.

Tervisekassa tänab kõiki inimesi, kes on neile või politsei- ja piirivalveametile petukõnedest teada andnud. Kõige olulisem on meelde jätta, et sõltumata pöördumise sisust ei helista tervisekassa inimestele ega saada neile kirju, kus palutakse dokumendi PIN-koode.