Linnaelaniku mure Akna taga turniv haige metsloom jätab ametkonnad külmaks

Ühele kesklinlasele oli viimane piisk karikasse see, kui karvutu sabaga reinuvader talle ühel hommikul koduaknast vastu vaatas. Ta teavitas linnavalitsust "Anna teada" äpi kaudu. Kogemuse põhjal teab ta aga, et omavalitsus ei sekku, keskkonnaamet samuti mitte. Siiski tunneb ta, et tema turvatunnet on riivatud.