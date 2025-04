Osa inimesi peab täiskasvanute varjupaiga teenuste eest maksma hakkama

​Veebruaris kasutas varjupaigateenust 45 inimest. Neist 33 sai töövõimetoetust või pensioni. Arvestades, et kindla elukohata inimestel on võimalik munitsipaaleluruumi üürida, lubas volikogu varjupaiga teenuste eest tasu võtta. Linna pressiteates on loetletud, et säärase teenuse eest võetakse tasu ka paljudes teistes omavalitsustes, näiteks Tallinnas, Viljandis, Haapsalus, Türil, Jõgeval, Tartus, Kuressaares, Rakveres ja Jõgeval.

Roosaar toob esile, et varjupaik pole üksnes paik, kus ilma elukohata inimestele tagatakse voodikoht. Peale ööbimiskoha saavad elanikud seal ennast ja oma pesu pesta, hoiustada isiklikke asju lukustatavates kappides, hoida oma riideid ja jalatseid hoiuruumis, saada vältimatu abina rõivaid või jalatseid riidelaost, kord nädalas saunas käia, saada meditsiinitöötajalt abi ning sotsiaaltöötajalt abi ja nõustamist. Päevakeskuse ruumides on võimalik televiisorit vaadata, raamatuid lugeda ja toitu valmistada. Kõik need võimalused sisalduvad 9–18 avatud päevakeskuse ja 18–9 avatud öömaja hinnas, kõigi teenusega kaasnevate kulude eest on seni tasunud Pärnu linn oma eelarvest.

Abilinnapea Riido Villupi sõnul on varjupaigateenus täisealisele inimesele oma olemuselt vältimatu sotsiaalabi ja varjupaik peaks olema abivajajale ajutine peatumiskoht, kuniks ta kõrvaltoe abil omale taas elukoha leiab. "Pärnu linn pakub kõrvaltoeks nii sotsiaalnõustamist, ajutisi elamispindu ja tugiisikut kui ka lisatoetusena makstavat elukoha vahetusega kaasnevate kulude kompenseerimist kuni 500 eurot aastas," märkis Villup. "Viimastel aastatel on varjupaigas alaliselt peatuvate inimeste arv pea kahekordistunud, aga huvi soodsaid munitsipaalelupindu saada on endiselt leige. Seetõttu oleme otsustanud nõustamise kõrval kasutada nii-öelda sotsiaalset nügimist, et mõjutada abivajajaid tarvitama neile sobivamat sotsiaalteenust ning valmistada neid ette elamispinna leidmiseks üüriturult."