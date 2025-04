Galerii 63 aasta vanust võrrandit lahendades igav ei hakka

Kooli direktor Erli Aasamets kinnitas, et remondi ajal on olud veidi kitsamad, aga kõik 20 klassikomplekti saavad tunnid peetud ja kevade edenedes võetakse appi emake looduski.

“Mai viimastel nädalatel on kaks klassi õuesõppel,” täpsustas koolijuht. “Loodusainete tundideks sobib looduses õppimine väga hästi ja füüsikatki võib väga edukalt õues õppida. Õpetaja jutu järgi on tal valmis mõeldud isegi katsed, mida saab õues teha.”

Selle nädala alguses panid osaühingu Optimus Ehitus töömehed punkti 63 aasta vanuse koolimaja teise etapi renoveerimistöödele, mille käigus ehitati ümber aula, kus nüüd on rekreatsioonialaga rõdu, lava on kasutusel keelteklassina ja lavatagused ruumid ehitati ümber tänapäevasteks hariduslike erivajadustega (HEV) õppijate väikeklassideks.

“Hea on lõpuks kodus olla,” rõõmustas eripedagoog Margit Jaanson, kelle klass on remondi ajal kolm korda kolinud. Tema arvates on vast remonditud klassiruum mõnusalt pisike ja rahulik.

Aasametsa jutu järgi on suurremondi üks märksõnu paindlikkus, sest nõukogudeaegsest ruumilahendusest sünteesitakse tänapäevastele vajadustele vastav koolikeskkond. “Seni oli kümnendik pinnast kasutuseta,” seletas ta, märkides, et näiteks lükandseinaga klassiruumiks kohandatud lava oli seni suurema osa ajast aktiivse kasutuseta ja väikeklassideks muudetud kunagised spordisaali riietusruumidki seisid jõude. Remondi käigus ehitatakse väiksemaks mõni suurem klassiruumgi.

Koolijuhi sõnade kohaselt on remont edenenud tõrgeteta, ehkki vana maja on tööde käigus kostitanud üllatustegagi. Näiteks tuli ilmsiks, et kunagistes dokumentides vahelaena märgitud betoonelemendi asemel on päris elus läinud käiku hoopis teistsugune detail.