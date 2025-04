Uus metsapõlv tärkab: Pärnumaa metsadesse istutatakse üle kahe miljoni puu

Istutamise kaudu tagatakse, et uued metsapõlved saaksid tugevama lähtepunkti, kuna taimed kasvatatakse RMK taimlates parimatest seemnetest. "Meie taimlates ette kasvatatud noorte puude istutamisega läheb uus metsapõlv kiiremini kasvama. Samuti saame nii suunata riigimetsa puuliigilist olemust," selgitas RMK metsakasvatusjuht Toomas Väät.

Kõik istikud on kasvatatud RMK enda seemnevarust ning enne metsa viimist läbivad kahjuritõrje. Männitaimi töödeldakse näiteks liimi ja liivaga või vahatatakse nende juureosa.

Kuigi rõhk on endiselt okaspuudel, on tänavu kergelt suurenenud ka lehtpuude osa, ulatudes umbes viiendikuni kogu istutusmahust. Väät rõhutas, et lõplikult kujuneb metsa koosseis aja jooksul, kuna loodus lisab alati oma osa ning hilisemate hooldustööde käigus kujundatakse istutusaladest võimalusel segametsad.