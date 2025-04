Hoov puhtaks! Laske oma autoromu tasuta ära viia!

Omanike teadmatuse tõttu jääb sõiduk sageli lagunema, see lammutatakse ise või müüakse ebaseaduslikule lammutajale. Romud on ohtlikud jäätmed ega tohiks kindlasti jääda hoovi või loodusesse aastateks lagunema. Sõiduki omaalgatuslik lammutamine ei ole lubatud, kuid kui inimene on seda juba teinud, saab ka sellise sõiduki kampaania ajal üle anda.