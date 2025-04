Kormorani rändnäitus liigub loodusmajast Sinti

Näitust, mis tutvustab kormorani rolli looduses, on võimalik tasuta külastada 15. maini Sindi seltsimaja fuajees maja lahtiolekuaegadel.

Eesti ornitoloogiaühingu koostatud rändnäitus keskendub kormorani rollile ökosüsteemis: milline on liigi mõju elupaikadele, aineringele, toiduahelale ja kalastikule. Tähelepanu pööratakse ka kormorani ohustavatele teguritele ning võetakse vaatluse alla kormoraniga seotud müüdid ja eelarvamused.

Külastaja saab näituselt teada, milline on kormorani pesaelu, mis on miljardi dollari guaano ning millistel vappidel on kormorani kujutatud.