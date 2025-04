Tuli sai alguse Tiido naaberkrundilt, Reinu talust, kus sealne elanik Peeter Raja parasjagu uinakut tegi. Mehe äratasid tema koerad, kes ukse lahti lõid ja tuppa jooksid. "Ärkasin selle peale ja mõtlesin, mis nüüd viga. Siis sain aru: eterniitplaadid praksusid ja koerad ehmusid selle peale. Millest põleng alguse sai, pole õrna aimugi," ohkas Raja ning tõdes, et asi võinuks palju hullemini minna. "Tuul oli naabri Tiiu maja poole, tema maakera sai rohkem kannatada, sest tuli vastutuult väga hästi ei liigu. Aga tuli oli mul maja serva all väljas. Õues oli vana eterniitkatusega kuur, see hakkas paukuma, eterniit paneb tules igavese litaka. Kui see poleks paukuma hakanud ja koerad poleks hirmuga tuppa jooksnud ning tuul puhunuks minu maja suunas, ma teiega ilmselt ei räägiks."