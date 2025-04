Kaupluse remont mõjutas annetatud toidu kogust

MTÜ Pärnu Toidupanga koordinaator Erika Kukk ütles, et kahe päevaga annetasid inimesed viies suvepealinna kaupluses kokku üle 2000 kilo toiduaineid, mis jääb tavapärasele kogusele veidi alla. “Kindlasti oleks rohkem toitu kogutud, aga praegu on Pärnu Maxima remondis,” nentis Kukk. Sellest hoolimata jäi ta kogumispäevade tulemustega rahule.

Kuke sõnutsi on annetatud toidust palju abi, sest Pärnumaal on ligikaudu 500 leibkonda, kes vajavad toimetulekuks toidupanga tuge.

Eesti toidupanga tegevjuhi Piet Boerefijni ütlust mööda on neil rõõm näha, et nii paljud Eesti inimesed on leidnud võimaluse toetada abivajajaid heitlikest aegadest olenemata. “Eesti inimesed on selgelt annetamise usku ning paljud neist kujundanud sellest harjumuse. Toidupank tänab kõiki annetajaid ning kindlasti jätkab toidukogumispäevade traditsiooni edaspidi. Eriti soovin ma aga tänada meie vabatahtlikke kõikjal Eestis, ilma kelleta ei oleks me võimelised seda kõike tegema,” lausus ta.