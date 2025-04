Valdavalt põhjendati kiirustamist klassikaliste väidetega: oli kiire, kogemata juhtus. Mõni ütles, et kõik sõidavad ju nii, miks vaid tema kinni peeti. “Eredaim näide oli see, kui kodanik soovis enda sõnul kiiresti jõuda tualetti, seepärast ületaski kiirust,” avaldas Pinta ja lisas, et politseinikud andsid mehele pehme paberi ja suunasid ta grüünesse.