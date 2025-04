PILDID Päästjad aitasid kivihunniku alla kinni jäänud koera

Laupäeval kell 11.37 teatas Põhja-Pärnumaa valla Rõusa küla elanik soojamüüri põlengust, mis päästjate saabudes oli kustunud. Päästjad veendusid, et küttekeha ei ole enam ohtlik ja omanikul soovitati kutsuda korstnapühkija.

Pühapäeval kell 13.27 anti aga teada, et Saarde vallas Metsaääre külas põleb garaažis elektrikilp. Sellest andsid teada naabrid, kes püüdsid põlengust jagu saada pulberkustutitega. Päästjad kastsid osa kohti veega üle. Põlengus ei saanud keegi viga.

Kell 14.07 said päästjad väljakutse Põhja-Pärnumaa valda Loomse külla, kus koer vajas abi. Nimelt oli Siberi laika Foxi roninud kivihunniku alla ega pääsenud sealt välja. Päästjad aitasid rasked kivid Foxi pealt ära tõsta ja koer anti omanikule üle.

Samal kellaajal teatati, et Tõstamaa alevikus põleb 300 ruutmeetril kulu, ohustades lähedal asuvat maja. Päästjad kustutasid põlengu kella 14.31ks.

Kell 18.01 anti teada, et Pärnu linnas Kuldse Kodu tänaval grillitakse rõdul. Päästjad palusid neil tegevuse lõpetada ja selgitasid, et rõdul söega grillimine ei ole lubatud ning on tuleohtlik.