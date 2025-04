Kui suur osa Rail Balticu kiirraudteest peaks saama sel aastal ehituslepinguga kaetud ja tegevusega püsitakse graafikus, siis neljarealise maantee arendusel on komistuskive. Via Baltica tähtaeg on samuti 2030. aasta, kuid näiteks Uulu–Ikla lõiku ei ole veel projekteerimagi hakatud.​