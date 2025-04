Pildid "Paneme tinti": Tiido-Tiiu talu perenaine jagab nippe

Pärnus Riia maanteel torkab ühe pubi juures silma teade "Paneme tinti". Väikses kirjas leiab lisandi "pannil". Reklaamiagentuur on head tööd teinud, tähelepanu on garanteeritud. Meritindi pannile panemine on sel nädalal erilise tähelepanu all, käib ju Tindifestival. Lindi kaluriküla mehed aga tõdevad, et vesi on lahes külm ja kala vähe. Mõned rehmasid sootuks, et nemad tinti ei püüagi.