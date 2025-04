Tõstamaal tutvustatakse kaitsetööstuspargi asukohavalikut

Kaitseministeerium on saatnud arvamuse avaldamiseks ja kooskõlastuseks kaitsetööstuspargi riigi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande, mille kohaselt asub laskemoonatootmiseks sobivaim ala Pärnumaal Ermistu küla lähistel.

“Riigi eriplaneering on jõudnud etappi, kus oleme võrdleva analüüsi tulemusena valinud kaitsetööstuspargi rajamiseks sobivaima asukoha – Tõstamaa aleviku kandis asuva Ermistu küla lähedal. See vastab kõige enam kaitsetööstuspargi eesmärgile, oma 204 hektariga on piisavalt suur ja selle sobivust kinnitas riigi eriplaneeringu käigus tehtud mõjuhindamine. Kaitsetööstuspark edendab nii kohalikku majandust kui ka riigikaitset parema tarnekindluse pärast,” ütles kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.